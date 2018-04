Tuinkabouters palmen Huysmanhoeve in 26 april 2018

Wie langs gaat op het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo, ziet een pak kabouters op het domein.





Nu al staan meer dan 250 kabouters op en rond de historische site. "En we zoeken er nog veel meer", zegt Nathalie Van Hyfte van het Plattelandscentrum Meetjesland. "We willen deze zomer duidelijk maken dat de Huysmanhoeve een plaats is voor iedereen, voor groot en klein. We hebben vorige maand al onze eigen reus ingehuldigd, dus vonden we het leuk om ook een thuis te zijn voor kabouters. We roepen iedereen dan ook op om zoveel mogelijk kabouters naar de Huysmanhoeve te brengen. Klassen kunnen ook samen aan kabouterknutselwerkjes werken. Na 30 september krijgt iedereen zijn kabouter terug." (JSA)