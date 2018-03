Trucker met glas te veel op botst 09 maart 2018

02u47 0

In de Koning Albertstraat in Eeklo is een truck woensdagnacht tegen een geparkeerde wagen gereden. De 47-jarige chauffeur uit Eeklo bleef ongedeerd, maar was geïntoxiceerd. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. (DJG)