Trein met pesticiden ontspoort en verspert weg 10 april 2018

02u49 0 Eeklo Een sproeitrein is gisterochtend ontspoord ter hoogte van de Oostveldstraat in Eeklo. De wagon van 57 ton werd terug op de sporen gehesen.

Het voertuig ontspoorde rond half tien op een privaat spoor. Het ging dus niet om een passagiers- of goederentrein. "Aan boord zaten enkel Engelse werkmannen die het onkruid langs weerzijden van de sporen aan het verdelgen waren", legt coördinator van de hulpverlening Rik Degruyter uit.





Bij de kruising van de Oostveldstraat en de N9, ter hoogte van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan, liep het mis. Om een onduidelijke oorzaak reed de machinist de weg over, richting het station van Eeklo. Daarop reed het voertuig tegen een stuitklamp, een ontsporingsmechanisme. De eerste as ontspoorde. "De andere wagons versperden de Oostveldstraat, waardoor er verkeershinder ontstond", verklaart politiewoordvoerder Marino Longeville. "Een andere trein, van het Stoomcentrum van Maldegem, sleepte die wagonnen weg." In totaal duurde dat zo'n klein uur.





Daarmee was het zwaarste werk nog niet gebeurd. De ontspoorde wagon moest opnieuw op de sporen gehesen worden. Geen eenvoudige taak, aangezien het voertuig 57 ton weegt. Met een kraan lukte dat uiteindelijk toch.





Bij het incident raakte niemand gewond. Er waren ook geen gevolgen voor het treinverkeer.





(OSG)