Trein doortrekken tot in Maldegem of Brugge: “Eeklo mag geen eindstation blijven!” Nieuw stadsbestuur bekijkt mogelijkheden om N9 te ontlasten Joeri Seymortier

25 februari 2019

19u30 0 Eeklo De nieuwe bestuursploeg van Eeklo wil dat het station niet langer een eindstation is. Er wordt een dossier voorbereid om bij de NMBS te vragen dat de trein minstens kan doorrijden tot in Maldegem, en liever nog tot in Brugge. “Een perfecte optie om de verkeersveiligheid in en rond Eeklo te verbeteren”, zegt de burgemeester.

Op het beleidsplan van de stad Eeklo is het nog wachten tot half maart, maar nu al is duidelijk dat meer en beter openbaar vervoer hoog op de prioriteitenlijst staat. Vandaag kan je met de trein van Eeklo naar Gent. Maar naar de westkant richting Maldegem ligt enkel nog de historische spoorlijn die door het Stoomcentrum gebruikt wordt. “Het station van Eeklo zou beter geen eindstation zijn”, zegt de nieuwe burgemeester Luc Van de Velde (SMS). “De treinverbinding vanuit Eeklo kunnen doortrekken tot Maldegem, zou een veiligere mobiliteit realiseren. Dit dossier willen we goed opbouwen in vol overleg met de bewoners en de mensen van het Stoomcentrum. De nieuwe burgemeester van Maldegem is het idee in ieder geval genegen. Het fietspad langs de spoorwegbedding tussen Maldegem en Balgerhoeke mag door dit dossier in ieder geval niet ter discussie komen. Binnenkort willen we eens afspreken om alles ook op politiek niveau te bespreken.”

Stoomcentrum niet blij

Bij het Stoomcentrum staan ze niet te springen voor het idee. “Er zijn al veel studies gebeurd, en allemaal met dezelfde conclusie: de treinverbinding doortrekken zal veel geld kosten en de verwachte return zal serieus onder de verwachtingen blijven”, zegt voorzitter Koen Goossens. “Wij hebben de voorbije jaren onze werking verder uitgebouwd, om zo het toerisme in Maldegem en Eeklo een boost te geven. We hebben de voorbije winter zelf 1,8 kilometer spoorlijn volledig vernieuwd met betonnen dwarsliggers. We willen de komende jaren nog sterker inzetten op toerisme in onze streek, en hopen daar de steun van stad Eeklo en gemeente Maldegem voor te krijgen.”

Fietssnelweg

Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) vreest dat het doortrekken van de spoorlijn een moeilijk dossier wordt. “Het idee om de trein terug door te trekken naar Maldegem lijkt logisch en eenvoudig, maar is het niet”, waarschuwt De Waele. “Ik zie meer oplossingen in het realiseren van de fietssnelweg langs de sporen naar Maldegem. Een sneltram of een bustram langs de N9 lijkt mij ook sneller haalbaar. De realisatie van een langere spoorlijn zou echt miljoenen kosten. Komt daarbij dat Infrabel geen nieuwe overwegen wil, en dat dus alle kruisingen weggewerkt zouden moeten worden met bruggen of tunnels. We onderzoeken graag alle mogelijkheden om de mobiliteit in onze stad te vernieuwen en te verbeteren. Ik koppel mijn voorstellen dan ook graag aan het idee van onze burgemeester”, zegt De Waele nog.