Tranen helpen beklaagde (20) niet: zwaardere straf in beroep 28 maart 2018

Een 20-jarige man uit Lovendegem is in beroep veroordeeld tot vier jaar cel, deels met uitstel na 35 inbraken in het Meetjesland en het Gentse. Zo sleurde hij samen met twee kompanen een zware kluis van een school uit Merelbeke naar beneden en over de speelplaats. Eenmaal aan zijn wagen stelde hij vast de autokoffer te klein was voor de kluis.





In eerste aanleg kreeg hij vier jaar cel met uitstel, maar hij kon niet op het rechte pad blijven. In het hof zat hij huilend op het beklaagdenbankje, maar de procureur had weinig begrip en vorderde 5 jaar cel. "Hij ziet er braaf uit, maar hij is brutaal en oneerlijk." (DJG)