Tramlijn Begeerte 20 april 2018

De Koperen Leeuw speelt het stuk Tramlijn Begeerte van Tenessee Williams. Dat brengt het verhaal van twee zussen die terecht komen in een web van leugens, verlangen en vernedering. Op 20, 21, 27 en 28 april, en ook op 4 en 5 mei. Telkens om 20 uur in de Tieltsesteenweg 12 in Eeklo. Kaarten kosten 12 euro. Info: www.koperenleeuw.be. (JSA)