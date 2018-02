Tot de zomer werken en verkeershinder op Expressweg 22 februari 2018

02u42 0 Eeklo Vanaf komende maandag 26 februari tot aan de zomer zijn er wegenwerken op de Expressweg N49 tussen Eeklo en Maldegem. Het verkeer moet in beide richtingen over één rijvak en dat kan file veroorzaken.

Het wegdek van de Expressweg N49 wordt vernieuwd tussen Balgerhoeke in Eeklo en het kruispunt met de Aardenburgkalseide (N410) in Maldegem. "In de beide richtingen wordt het betonnen wegdek vervangen door asfalt", zegt Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Met het nieuwe wegdek moet er een pak minder geluidsoverlast zijn voor de omliggende bewoners. Als alles goed verloopt, moeten de werken klaar zijn voor de zomervakantie. De aannemer werkt met een ploegensysteem, zodat er 16 uur per dag gewerkt kan worden. Voor de veiligheid geldt aan de hele werfzone een snelheidsbeperking van 70 per uur."





Over een rijstrook

Vanaf maandag tot begin maart is er een voorbereidende fase. De aannemer legt dan de doorsteken in de middenberm aan. Het verkeer op de N49 moet in beide richtingen over één rijstrook. Begin maart wordt dan met de eerste fase van de werken gestart. "Die eerste fase duurt tot april", zegt Sylvie Syryn. "Dan wordt gewerkt op de rijbaan richting Knokke. Het verkeer rijdt over één rijstrook en rijdt op de rijbaan richting Antwerpen. De aansluitingen met de N44 richting Aalter gaan dicht voor het verkeer vanuit Zelzate richting kust. Het verkeer naar Aalter rijdt om via de N49, de Koning Albertlaan, dan over de N9 en zo naar de N44a in Maldegem. Ook het kruispunt Celieplas gaat dicht. Het verkeer van en naar Sint-Laureins rijdt om via de verkeerswisselaar R43 in Eeklo en de Sint-Laureinsesteenweg, zo door de nieuwe tunnel."





Midden april start de nieuwe fase, die tot eind juni loopt. De aannemer vervangt het betonnen wegdek richting Antwerpen. Het verkeer op de N49 krijgt een rijstrook per rijrichting. De aansluitingen met de N44 zijn dicht voor het verkeer van de kust richting Zelzate. Het verkeer van de N49 dat naar de N44 richting Aalter wil gaan, kan dit doen via de Koning Albertlaan, N9 en N44a. Ook het kruispunt Celieplas blijft dicht tijdens deze werken. (JSA)