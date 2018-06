Torengebouw Ten Doorn gesloopt 08 juni 2018

03u00 0

De sloopwerken aan de oude gebouwen van het college Ten Doorn aan de Zuidmoerstraat in Eeklo zijn helemaal afgerond.





"Na de kapel en het pijlergebouw van College Ten Doorn, is deze week nu ook het hoge torengebouw tegen de grond gegaan", zegt algemeen directeur Annick Willems. "De slopers kozen bewust voor een woensdagnamiddag, omdat de sloop niet helemaal zonder risico is en er dan veel minder volk op de campus is. Alles moest voorzichtig gebeuren, want er hangen nog andere gebouwen aan die toren, zoals de Verpleegsterschool IVV. Alles is vlot verlopen. Dit was de laatste fase van de afbraakwerken op onze scholencampus. We hebben de voorbije jaren ook al heel wat bijgebouwd op ons scholendomein. Op de plaats van de gesloopte gebouwen komt er dan ook een grote groene zone." (JSA)