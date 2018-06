Toneel in opvangcentrum 18 juni 2018

Collectief Theaterhart komt op maandag 18 juni om 20 uur naar het Rode Kruisopvangcentrum in Eeklo. Deze keer met de voorstelling 'Layla en Majnun'. Kaarten kosten 10 euro of 2,50 euro met de Komuitpas. Reserveren: integratie.oceeklo@rodekruis.be of 09/376.78.60. Info: www.collectieftheaterhart.be. (JSA)