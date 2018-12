Toekomstig schepen Marc Windey (SMS): “We zitten in een financieel wurgscenario en zullen onmogelijke keuzes moeten maken” Joeri Seymortier

23 december 2018

12u08 0 Eeklo De nieuwe bestuursploeg die vanaf januari het beleid in Eeklo overneemt, is niet te spreken over de financiële erfenis die ze aantreft. Toekomstig schepen van Financiën Marc Windey van SMS spreekt voor het eerst, en is niet mals: “Dit is een wurgscenario. We gaan onmogelijke keuzes moeten maken”, klinkt het.

De huidige bestuursploeg van CD&V, Groen, Open Vld en sp.a heeft voor het laatst haar huiswerk op tafel gelegd en het budget 2019 opgemaakt. Vanaf januari worden CD&V en sp.a uit het bestuur gegooid en neemt SMS die plaats in. Vooral SMS is bikkelhard over de cijfers. Groen en Open Vld zwijgen wijselijk, want zij hebben de voorbije zes jaar mee aan het roer gezeten. Vooral het feit dat er tussen de inkomsten en uitgaven maar een speelruimte van 250.000 euro zit, baart de toekomstige schepen van Financiën grote zorgen.

“Dit is een wurgscenario”, zegt toekomstig schepen Marc Windey (SMS) terwijl hij door het budget bladert. “De nieuwe ploeg zal onmogelijke keuzes moeten maken. We hebben maar 250.000 euro speelruimte, en dat is veel te weinig voor de vele mooie plannen die wij met deze stad hebben. Er is echt werk aan de winkel in Eeklo. Wij staan bijvoorbeeld in de top drie van fietsonveilige steden in Vlaanderen. Als we evenveel geïnvesteerd hadden in de fiets als in ons zwembad, dan zou Eeklo vandaag een voorbeeldstad zijn. Na 2 januari zullen we als nieuwe ploeg zo snel mogelijk bijsturen en met een budgetwijziging naar de gemeenteraad komen. Het kan niet anders.”

N-VA vraagt de nieuwe ploeg net om níét te besparen, en zwaar te investeren. “Maak plannen op lange termijn en durf te investeren”, zegt Hilde Lampaert (N-VA). “Alleen zo help je onze stad vooruit. Neem een voorbeeld aan hoe het in Mechelen gebeurd is.”

Massa investeringen

Uittredend burgemeester Koen Loete (CD&V) is niet opgezet met de kritiek en pakt uit met verschillende pagina’s vol realisaties van de uittredende bestuursploeg. “Wij hebben de voorbije legislatuur maar liefst 6 miljoen euro subsidies naar onze stad gehaald. Ik hoop dat de nieuwe ploeg minstens even goed doet”, zegt Koen Loete, met een vette knipoog naar het feit dat SMS geen nationale verankering heeft. “De belastingen zijn ook al zeven jaar op rij niet verhoogd. De lijst met investeringen is pagina’s lang. Zeggen dat hier niets gebeurd is, dat is dus helemaal niet waar. We hebben Eeklo op een moderne manier uitgebouwd tot een echte centrumstad.”

Ook uittredend schepen Dirk Van De Velde (CD&V) relativeert de kritiek. “De nieuwe ploeg zal ook wel snel leren dat er in de politiek maar twee zekerheden zijn”, zegt Van De Velde. “Dat is ten eerste dat het leven heel duur is. En ten tweede dat er in een stad altijd geld te weinig zal zijn om alles te doen wat je zou willen doen.”