Toegang industriepark (tijdelijk) weer open 04 april 2018

02u51 0

De toegang tot het industriepark is tijdelijk weer open. Het kruispunt aan de Nijverheidskaai met de Tieltsesteenweg blijft zeker open voor alle verkeer tot 11 april. Op 12 april en mogelijks ook op 13 april zal het kruispunt nog eens volledig afgesloten worden voor asfalteringswerken. De weersomstandigheden kunnen de geplande data wel nog beïnvloeden. Wanneer de werken gebeuren, zijn er grote omleidingen. De omleiding komende vanuit Ursel zal via Oostwinkel en Waarschoot verlopen. De omleiding vanuit Eeklo loopt via het industriepark richting N9 Maldegem. (JSA)