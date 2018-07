Toegang AZ Alma wordt aangepakt 09 juli 2018

Op het terrein van het nieuwe ziekenhuis AZ Alma langs de Ringlaan in Eeklo beginnen vandaag, maandag 9 juli, werken De toegang wordt er verbeterd. "Er starten werken in de aorta, dat is de glazen toegangsweg naar onze inkomhal", zegt woordvoerder Marc Van Hulle. "Er komt een effen rijpad voor een groter rij- of wandelcomfort voor mindermobiele patiënten en bezoekers, rolstoelgebruikers en ouders met een kinderwagen. Dat rijpad wordt aangelegd vanaf de draaideur tot aan de rijweg, tussen de bushalte en de kiss-and-ridestrook. Om deze zone aan te leggen, moeten stroken van de huidige klinkerbestrating uitgezaagd worden. Dit zal gebeuren met een baanzaag die met water werkt, om zo de stofhinder te beperken. Maar de werken zullen stofhinder, lawaaihinder en tijdelijk ongemak veroorzaken. We proberen om dit tot een minimum te herleiden. De werken zouden vrijdag al afgerond moeten zijn." (JSA)