Tijdelijke verkeerslichten door werken in Peperstraat Joeri Seymortier

20 november 2018

11u16 0 Eeklo Van maandag 26 november tot en met vrijdag 21 december wordt gewerkt in de Peperstraat in Eeklo. De hinder voor het verkeer blijft beperkt.

In opdracht van Aquafin worden enkele inspectieputten van de riolering in de Peperstraat hersteld en vernieuwd. De hinder van de werken situeert zich vooral in het voetpad, fietspad en in de parkeerstroken. Daardoor is de hinder beperkt voor doorgaand verkeer. “Wanneer gewerkt wordt aan de inspectieputten in de rijbaan, wordt er gewerkt met tijdelijke verkeerslichten”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Daardoor is er vertraging van het verkeer mogelijk, maar het verkeer kan wel altijd afwisselend in beide richtingen blijven rijden.”