Tiental dagen eenrichtingsverkeer in Tieltsesteenweg Joeri Seymortier

12 januari 2019

16u40 0 Eeklo Een tiental dagen wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Tieltsesteenweg, de toegangspoort naar het stadscentrum van Eeklo.

De werken starten op dinsdag 15 januari en moeten tegen vrijdag 25 januari afgerond zijn. “De Watergroep werkt in de Tieltsesteenweg, in het deel tussen de kruispunten met de Nijverheidskaai en de Korte Moeie”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Er moeten een kleine dertig aansluitingen gebeuren en dat vraagt tijd. Om de werken en het doorgaand verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen, werd beslist om tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voeren in dat deel van de Tieltsesteenweg. Het verkeer dat in de richting van Eeklo-centrum rijdt, kan gewoon door. Het verkeer komende van het centrum zal omgeleid worden via Korte Moeie, Slachthuisstraat, Nieuwendorpe en de Nijverheidskaai.”

Door de werken zullen er voor de bewoners van het betreffende deel ook onderbrekingen in de watertoevoer zijn. Bewoners zullen hiervan steeds tijdig op de hoogte gebracht worden door De Watergroep.