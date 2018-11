Tien kinderen maken eigen film ‘Uitblinkers’ Joeri Seymortier

16 november 2018

08u18 0 Eeklo Tien kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar uit Eeklo hebben samen de documentairefilm Uitblinkers gemaakt.

De Verstelling heeft de kinderen sinds mei begeleid. De kinderen leerden de technische aspecten van filmen en leerden ook hoe een goed interview moet afgenomen worden. Remi Boute, Lars De Konick, Thor Beyst, Wietse De Smet, Janne Nobus, Tijl De Vylder, Louise Vancauwenberghe, Ode Van den Bunder, Klaas De Vlieger en Dré Van Damme hadden de camera en microfoon in de hand. “Er werd onder andere gefilmd in de verbrandingsoven, in de Kringwinkel, maar ook in een kruidenbedrijf in het Meetjesland”, klinkt het.

Uitblinkers wordt getoond op zaterdag 17 november om 17 uur in jeugdcentrum Kubiek in Eeklo. Op zaterdag 18 november ook op de Kunstendag voor Kinderen in de bibliotheek van Eeklo.