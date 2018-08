Tien camera's in strijd tegen criminaliteit POLITIEZONE INVESTEERT 400.000 EURO IN EXTRA VEILIGHEID JOERI SEYMORTIER

24 augustus 2018

02u38 0 Eeklo Er komen tien camera's met nummerplaatherkenning op de grote invalswegen van Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins. Die camera's kunnen zo misdadigers opsporen. Ze maken ook omgevingsbeelden die gebruikt kunnen worden in de strijd tegen criminaliteit. Kostprijs: zo'n 400.000 euro.

De politiezone Meetjesland-Centrum plaatst de tien camera's volgende maand al in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins. Het duurt wel nog enkele maanden vooraleer ze effectief zullen werken. De camera's komen in Eeklo op de N9: twee stuks ter hoogte van het station in de Stationsstraat, en vier aan Den Teut ter hoogte van de Leopoldlaan. Die vier camera's zullen alle bewegingen kunnen filmen van het verkeer van en naar de N49, tussen Eeklo en Maldegem, en ook van en naar het industrieterrein. Er komen ook twee camera's op de N49 aan het afrittencomplex van Kaprijke. In Sint-Laureins worden de camera's geplaatst op de twee grote invalswegen uit Nederland: in de Molenstraat (N456) en in de Sint-Margrietestraat (N455).





"We willen op die manier een soort cameraschild vormen in onze politiezone", zegt zonechef Antoinette Vanden Bossche. "We hebben de camera's bewust niet aan de gemeentegrenzen geplaatst, maar hebben de locaties uitgekozen waar het meeste verkeer passeert. De beelden van de camera's kunnen door onze politiemensen echt voor heel wat zaken gebruikt worden. Naast de nummerplaatherkenning, zit er ook omgevingsherkenning in. Op de beelden kan je inzoomen en zien wie er in welke auto zit. Niet verzekerde wagens of wagens die vluchtmisdrijf gepleegd hebben, kunnen zo snel gedetecteerd worden. In het onderzoek na een misdaad kunnen de beelden ook gebruikt worden om misdadigers te volgen in hun traject. We zijn zeker dat de camera's ook preventief zullen werken. We zien in andere politiezones die slimme camera's plaatsen, dat het aantal inbraken daalt. Die bendes weten waar ze gefilmd worden, en gaan dat uit de weg."





Videomuur

In het nieuwe commissariaat dat de politiezone Meetjesland-Centrum momenteel in Eeklo bouwt, zal ook een grote videomuur staan, waar de beelden van de camera's rechtstreeks kunnen gevolgd worden. "We hebben in onze politiezone wat gewacht met de camera's, omdat onze zonechef terecht wou aansluiten op het nationaal netwerk", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+) van Eeklo. "Er waren ook wat vragen over de privacy. Maar deze camera's zijn echt een meerwaarde voor een betere verkeersveiligheid en de aanpak van criminaliteit. Op termijn kan het aantal camera's altijd nog uitgebreid worden", zegt burgemeester Loete nog.