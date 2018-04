Tieltsesteenweg vandaag volledig dicht 12 april 2018

02u55 0

De Tieltsesteenweg in Eeklo is vandaag, donderdag 12 april, de hele dag volledig afgesloten.





De Tieltsesteenweg is vanaf 6 uur deze ochtend volledig dicht ter hoogte van de Kop van de Vaart. De straat is een grote toegangspoort tot de stad, dus voor het verkeer wordt het aanpassen. "Voor de grote collectorwerken moet de straat nog één dag dicht", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "De aannemer zal de klus gelukkig in één dag kunnen klaren, zodat de weg vrijdagochtend normaal weer opengesteld kan worden."





De wegomlegging is groot. Wie vanuit Aalter naar Eeklo rijdt, zal omgeleid worden via de N44 en de N49 om zo dan via de Teut naar Eeklo te komen. Wie toch doorrijdt, zal aan de Kruipuit in Adegem, zo via Oostwinkel en Zomergem, naar Waarschoot gestuurd worden. Wie van Eeklo naar Aalter moet, zal ook moeten omrijden via Maldegem. De stad Eeklo maakt van de gelegenheid gebruik om de winterschade op de Tieltsesteenweg te herstellen en putten te vullen. (JSA)