Tieltsesteenweg dicht in één richting 17 augustus 2018

Sinds gisteren, en dat nog tot en met dinsdag 21 augustus, wordt in Eeklo het deel Tieltsesteenweg tussen de Korte Moeie en de 'Kop van de Vaart' tijdelijk eenrichtingsverkeer. Verkeer dat vanuit Eeklo richting Ursel en Aalter wil, kan niet door. Enkel het verkeer dat Eeklo binnenrijdt, kan door de Tieltsesteenweg rijden. Voor het verkeer dat Eeklo uit wil, is er een omleiding via de Korte Moeie, de Slachthuisstraat en de Nijverheidskaai. Info: www.eeklo.be. (JSA)