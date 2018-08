Tieltsesteenweg blijft langer eenrichtingsverkeer 23 augustus 2018

De Tieltsesteenweg in Eeklo blijft langer eenrichtingsverkeer dan eerst was gepland. Pas midden volgende week zijn de werken klaar en zal je weer in twee rijrichtingen door de straat kunnen. "Bij de vervanging van de laagspanning en de aanleg van de nieuwe waterleiding bleek dat heel wat huisaansluitingen van de riolering kapot en versleten zijn", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). "Die aansluitingen worden nu bij hoogdringendheid hersteld. Zo zorgen we er voor dat de bewoners ook in de toekomst geen hinder hebben, of dat de voetpaden binnen de kortste keren opnieuw opengebroken zouden moeten worden." (JSA)