Ticketverkoop Herbakker begint zaterdag 15 juni 2018

De ticketverkoop van het nieuwe theaterseizoen van cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo begint op zaterdag 16 juni, om 13 uur stipt via www.ccdeherbakker.be. Dit weekend kunnen enkel online tickets gekocht worden. Vanaf maandag 18 juni om 9 uur kan je ook tickets bestellen aan de ticketbalie, telefonisch of via e-mail.





"Vanaf dit seizoen verloopt onze ticketverkoop via een nieuw reserveringssysteem", zegt schepen Rita De Coninck (CD&V+). "Dat zou vlotter moeten verlopen. Bereid je je aankoop graag voor? Doorblader de handleiding op onze website en bekijk daar ook het filmpje." (JSA)