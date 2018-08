Theo's zetten sterke ondernemers in de kijker 23 augustus 2018

Eeklo haalt de ondernemers-award Theo na twee jaar van onder het stof. Nu al kan je inschrijven voor de feestavond van zaterdag 15 september. "We zoeken natuurlijk weer naar de Ondernemer van het Jaar, de beste Starter, de ondernemer met de beste innovatie en huldigen ook een jarenlange ondernemer met de Lifetime Achievement Award. Ook de plaatselijke pers zal een prijs toekennen. Nieuw is de prijs voor Marketing en Sfeer. Want meer dan ooit is het belangrijk om met de juiste klantvriendelijkheid en uitstraling, de klanten naar je winkel te lokken." De genomineerden worden begin september bekend gemaakt. Kaarten voor de feestavond kosten 80 euro. Info: www.eeklo.be/theo. (JSA)