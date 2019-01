Thelma viert 102de verjaardag in Avondzegen: “Ze blijft een levensgenieter” Joeri Seymortier

18 januari 2019

17u46 0 Eeklo Thelma Rootsaert heeft vrijdag haar 102de verjaardag gevierd in het rusthuis Avondzegen in de Moeie in Eeklo.

Thelma werd geboren in Amerika, in Rock Rapids. Als kleuter kwam ze naar België. Ze trouwde in 1944 met Albert De Munck, die als bakker werkte in Sint-Jan. Ze kregen vier kinderen, drie zonen en een dochter. Onder burgemeester Maurice Goethals zetelde Thelma ooit nog in het OCMW. Ondertussen zijn er acht kleinkinderen en ook 19 achterkleinkinderen. “Bij elk kind gingen Thelma en haar man behangen, verven, kleren herstellen en spelen met de kleinkinderen”, klinkt het bij de familie.

Thelma Rootsaert bleef tot haar 96ste op de Roze wonen. Ze gaat nog elk weekend naar haar dochter en geniet van alle uitstappen die ze samen maken. “Thelma is een echte levensgenieter”, klinkt het nog.