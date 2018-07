The Sloofs maken comeback 12 juli 2018

02u44 0

De Meetjeslandse rappers The Sloofs maken een comeback. Mike Claeys en Bart Soens werden ooit nog Meetjeslander van het Jaar en brengen nu met 'Portefoelde' nog eens een nieuwe single uit. Zaterdag treden ze op, op de Gentse Feesten.





"Zes jaar geleden wonnen we de titel van Ambassadeurs van Het Meetjesland, traden overal op en haalden zelfs de halve finales van Nekka-nacht", zegt Mike Claeys. "Een samenloop van omstandigheden in muzikale bezigheden leidde ertoe dat het plots wat stiller werd. En ineens was er vijf jaar voorbij. De release van 'Portefoelde' verbreekt de stilte. Met meer dan 10.000 views in een weekend via Facebook en Youtube, is het duidelijk dat het Meetjeslands en Gents publiek 'content' is dat we terug zijn. Dat vertaalt zich ook in optredens. Er zijn nu al acht boekingen binnen gekomen, met als klap op de vuurpijl headlinen op het Herbakkersfestival in Eeklo en komende zaterdag op de Gentse Feesten." (JSA)