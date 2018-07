Thaise specialiteiten in Sowan Zomerbaar 06 juli 2018

Waar?

Moeie 2+ in Eeklo, in de tuin van schepen Bob D'haeseleer.





Wie?

De uitbaters van Thai Chang in de Boelare in Eeklo.





Wat?

De Motown Zomerbaar is verhuisd naar Hotel Shamon. In de tuin in de Moeie komt nu Sowan Zomerbaar. "Er worden Thaise specialiteiten geserveerd. Marc kookt met groenten uit eigen tuin, de korte keten staat centraal. Je kan hier de hele zomer terecht, op vrijdag vanaf 16 uur en op zondag vanaf 14 uur. Veel parking is er niet", zegt D'Haeseleer.





Prijzen?

2,50 euro voor een pint, gin-tonic vanaf 7 euro.





(JSA)