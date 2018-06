Thaïs huwelijksfeest voor Vic en Pongwat 26 juni 2018

Zakenman Vic Bruggeman en Pongwat Kumpaitoon zijn in Eeklo getrouwd. Het koppel maakte van de parkeervrije markt gebruik om na de plechtigheid op het stadhuis een Thaïs volksfeest te bouwen, met 170 gasten.





Een deel van de familie van Pongwat kon er niet bij zijn, maar de beelden werden rechtstreeks doorgezonden naar zijn thuisland Thailand. De bediening op de receptie gebeurde in typische Thaise klederdracht en er was ook Thaise dans te zien.





