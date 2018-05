Terrassen mogen langer blijven staan 31 mei 2018

De terrassen in het centrum van Eeklo mogen vanaf deze zomer langer blijven staan.





De stad wijzigt het reglement, zodat de terrassen voortaan mogen buiten staan tot 15 oktober in plaats van 1 oktober. In het reglement wordt ook een opening gemaakt voor de horecazaken in de Stationsstraat die een terras voor hun zaak willen zetten. Daar zullen voortaan dezelfde regels gelden als voor de horecazaken elders in het centrum. (JSA)