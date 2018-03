Tentoonstelling over Eerste Wereldoorlog 09 maart 2018

Nog tot woensdag 14 maart kan je in Eeklo naar een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog.





De Nationale Strijdersbond van België (NSB) organiseert de tentoonstelling in de centrumkerk van Eeklo. "De panelen schetsen WO I aan de hand van foto's en teksten", zegt Johan Vereecke van de NSB. "De dekenale kerk van Eeklo is geschikt voor de tentoonstelling. Achteraan in de kerk heb je ook de herdenkingsplaten van de 56 omgekomen inwoners van Eeklo tijdens WO I. Op deze platen staan enkel hun namen vermeld, maar wij hebben informatie kunnen achterhalen. We weten nu waar en wanneer ze het leven lieten, en waar ze begraven liggen. Dit zorgt ervoor dat de herdenkingsplaten extra belicht kunnen worden aan de bezoekers."





De tentoonstelling is te bezoeken van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur. Wanneer er tijdens de tentoonstellingsdagen een eredienst of begrafenis plaats vindt in de kerk, dan heeft dit voorrang. Gratis toegang. Info: 09/344.94.59. (JSA)