Ten Doorn trots op winnaars ingenieurswedstrijd 20 april 2018

02u36 0

Leerlingen van het college Ten Doorn in Eeklo hebben prijzen weggekaapt op de ingenieurswedstrijd van de studentenvereniging Ebec International. De jongeren moesten binnen 2,5 uur een pantograaf in elkaar knutselen, een systeem dat trein of tram met de bovenleiding verbindt. De leerlingen Wetenschappen-Wiskunde haalden goud en brons. Het winnende team bestaat uit Robbe Wildemeersch, Thor Dossche, Emile Van de Walle en Zeno Sesselle. Zilver is voor Elien Woestenborghs, Ryan van Laere, Julie van Zele en Brecht Decuyper.





(JSA)