Ten Doorn traint kungfu-krijgers 16 mei 2018

Everybody was kungfu fighting op het college Ten Doorn in Eeklo. Gisteren werden de leerlingen van het derde tot en met het zevende jaar tijdens de lessen lichamelijke opvoeding even ondergedompeld in de wereld van de Chinese gevechtsport.





"In het kader van de Gezonde Week kwam de Wing Chun-club uit Ertvelde Start to Defend-sessies geven aan onze leerlingen", zegt LO-coördinator Sven Decock. "In de lessen werden bruikbare tips gegeven zodat de leerlingen op straat een aanvaller kunnen afweren. Zeker interessant voor onze meisjes. We proberen in onze LO-lessen ook minder gekende sporten onder de aandacht te brengen. De kungfu-sessies worden alvast gesmaakt door onze studenten en we gaan hier zeker nog enkele weken mee door." (ASD)