Ten Doorn start schooljaar met nieuw directiecomité 01 september 2018

Het College Ten Doorn in Eeklo start het nieuwe schooljaar met een vernieuwd directiecomité.





Annick Willems blijft algemeen directeur van College Ten Doorn. Bruno Dierickx is de adjunct van de algemeen directeur. Dirk Snebbout is financieel en logistiek directeur, Peter Hoste directeur van de middenschool, Katleen Immesoete directeur van de aso-school, Carina Maeyens directeur van de tso-school en Jurgen Mollet is de directeur ad interim van de bso-school van Ten Doorn.





Ook de bouwwerken zijn zo goed als afgerond. In juni waren al het pijler- en het torengebouw van het vroegere Sint-Vincentiuscollege gesloopt. "In juli werd het puin geruimd en startte de aannemer met de aanleg van een groot open plein", zegt directeur Annick Willems. "Een groot deel van de vrijgekomen ruimte is ondertussen beklinkerd en in het resterende gedeelte gebeuren nog vóór de start van het nieuwe schooljaar aanplantingen. De bedoeling is om het centrale plein te laten uitgroeien tot een rustige, groene ontmoetingsplaats voor onze leerlingen. Met de afwerking van het plein is dan ook de laatste fase afgerond van de ingrijpende bouwwerken op de campus."





De start van het nieuwe schooljaar wordt op Ten Doorn op dinsdag 4 september gevierd. Die dag trakteert het schoolrestaurant alle leerlingen die een dagschotel nemen op een gratis ijsje. (JSA)