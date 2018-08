Ten Doorn rouwt om verongelukte leerling 24 augustus 2018

In het College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn in Eeklo is een lokaal ingericht als rouwhoek voor Willem Stul (16), de leerling die dinsdagavond neerstortte met een ULM-vliegtuig in Frankrijk.





Terwijl ze hun grootste passie uitvoerden tijdens een zomervliegkamp in de Sommestreek in Frankrijk, kwamen Willem en zijn instructeur Olivier Vermeersch (28) om het leven. Ze stortten neer in een akker in Rue.





Het College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn waar Willem over twee weken aan het vijfde jaar ASO zou beginnen, reageert geschokt. De schooldirectie besloot een rouwhoekje in te richten.





"Het lokaal met het rouwhoekje zal elke dag open zijn van negen tot twaalf 's morgens en van twee tot vijf 's middags", legt directeur Annick Willems uit. In het lokaal hangen foto's van Willem waar iedereen iets bij kan schrijven, een rouwregister en een doos waarin boodschappen van medeleven aan de familie gestopt kunnen worden. Alles blijft staan tot na de eerste week van september. "We willen als school een opvangnet bieden. De leerlingen hebben een bericht gekregen dat ze terecht kunnen bij de leerlingenbegeleider als ze dat willen."





"De gebeurtenissen zijn vreselijk", gaat Willems verder. "Het is niet te vatten dat zoiets gebeurt met een 16-jarige. Voor de ouders is het ook verschrikkelijk dat ze niet weten wat er juist gebeurd is." (WSG)