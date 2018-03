Tegen verlichtingspaal 02 maart 2018

Een 27-jarige man uit Adegem is gisterenmorgen met zijn wagen betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de Teut in Eeklo. De man verloor rond 6.20 uur de controle over het stuur en botste met zijn auto tegen een verlichtingspaal. Die knakte door de aanrijding af, maar versperde de baan niet. De bestuurder bleef ongedeerd. Er was verkeershinder. De brandweer verwijderde de brokstukken op de rijbaan. Eandis ging de verlichtingspaal herstellen. (JEW)