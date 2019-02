Te grijs en te saai: elektriciteitskasten worden opgesmukt met tekeningen Joeri Seymortier

13u37 0 Eeklo De elektriciteitskasten in het centrum van Eeklo zullen opgesmukt worden, met prints of tekeningen. Zo moeten ze minder saai en grijs worden.

De elektriciteitskasten en kasten voor andere nutsvoorzieningen in het straatbeeld van Eeklo krijgen een tweede leven. Hilde Lampaert (N-VA) wil een artistiek project. “Vandaag zijn die kasten grijs en saai”, zegt het gemeenteraadslid. “Samen met scholen en lokale kunstenaars kunnen we daar leuke dingen mee doen. Ze kunnen fleurig beschilderd worden, of je kan ze beplakken met oude erfgoedfoto’s uit de stad. Mogelijkheden genoeg.”

De meerderheid gaat mee in het voorstel. “Sterker nog: we hebben het project al opgestart”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “Met onze werkgroep ‘Kunst in publieke ruimtes’ zijn we aan het nadenken over wat allemaal kan. We gaan de burgers ook zelf voorstellen laten doen, zodat iedereen dicht bij dit project betrokken wordt.”