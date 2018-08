Taptoe neemt reclameblad Publi Week over 25 augustus 2018

Het reclameblad Taptoe uit Eeklo neemt concurrent Publi Week uit Evergem over. Uitgever Piet De Baets (72) van Taptoe is niet aan zijn proefstuk toe wat overnames betreft. Hij nam destijds al de Eeklonaar, Express en ook Het Advertentieblad over. Nu heeft hij ook Publi Week uit de regio Evergem overgenomen. Maandag komt de laatste editie in de bussen van uitgever Parys. Vanaf september geeft Taptoe het blad verder uit.





"Drukkerij Parys heeft Publi Week 61 jaar lang onafgebroken uitgegeven in de regio van Evergem", zegt Piet De Baets, die zelf al 47 jaar Taptoe uitbrengt. "De drukkerij groeit en ze wil zich nu vooral op haar andere werk toeleggen. Ik ken de mensen omdat we daar destijds De Klapper lieten drukken. Zo komt Publi Week nu in de handen van Taptoe. Er zal inhoudelijk wel wat veranderen aan het blad. Nu staat er enkel reclame in, maar ik wil ook wat nieuws brengen. De befaamde moppen van Taptoe zullen ook in Publi Week komen, en we starten ook met de gesmaakte publireportages."





Taptoe was de aanval op de regio Evergem al ingezet door van het Meetjeslands blad ook regelmatig een 'oost-editie' te maken, die ook in Evergem bedeeld werd. Daar wordt nu mee gestopt, om volop op Publi Week te focussen. Publi Week valt in 58.000 brievenbussen, Taptoe in 65.000 bussen. (JSA)