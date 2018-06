Tachtiger sterft onder wielen van vrachtwagen 29 juni 2018

02u31 0

Een bejaarde man uit Waarschoot is gisterenochtend overleden nadat hij door een vrachtwagen werd gegrepen aan het kruispunt van de N9 met de Oostveldstraat in Eeklo. Volgens de eerste vaststellingen gaat het wellicht om een dodehoekongeval.





De fietser reed op de N9 in de richting van het centrum van Eeklo toen de vrachtwagenbestuurder naar rechts wilde inslaan om de Oostveldstraat te volgen richting Oosteeklo. Volgens getuigen stopte de chauffeur even om een voetganger over te laten, maar had hij de bejaarde fietser niet gezien. Hij vertrok weer, en daardoor belandde de man, die geboren is in het jaar 1937, onder de wielen van de vrachtwagen.





Omstanders probeerden de man te helpen voor de hulpdiensten ter plaatse kwamen, maar dat mocht niet meer baten. De tachtiger overleed ter plaatse. Het parket liet een verkeersdeskundige ter plaatse komen om het ongeval verder te onderzoeken. Volgens de lokale politie was de aanrijding een dodehoekongeval.





Fietsers op de N9 en in de Oostveldstraat zijn te weinig beschermd, vindt gemeenteraadslid Marc Windey (SMS), die in de jongste gemeenteraad nog pleitte om zwaar verkeer er te weren. "We kunnen niet wachten tot er een ring ligt om in te grijpen", zegt hij. "De zwakke weggebruiker is nu niet genoeg beschermd."





De werkgever van de vrachtwagenchauffeur, een bouwonderneming uit Aalter, wenst voorlopig niet te reageren. "We wachten het onderzoek af." (WSG)