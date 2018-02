Subsidie voor restauratie stadhuis 28 februari 2018

Eeklo staat op de shortlist om volgend jaar eindelijk subsidies te krijgen om het stadhuis grondig te restaureren. De stad wacht al jaren op dat geld van Vlaanderen. "We hebben nu het goede nieuws gekregen dat we in 2019 in de prijzen zullen vallen", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Ja, we hebben lang moeten wachten, maar het zal nu eindelijk gebeuren. Het gaat om een bedrag van 2,5 miljoen euro. De oppositie vindt dat alles veel te lang duurt. Maar moeten we als stad de werken dan uitvoeren zonder subsidies? En op die manier 2,5 miljoen euro verliezen? Zo'n bedrag vind ik persoonlijk best wel het wachten waard." (JSA)