Strakke wind speelt Balloonmeeting parten Zaterdag wél luchtballonnen op 33ste meeting, gisterenavond niet JOERI SEYMORTIER

30 juli 2018

02u33 0 Eeklo De 33ste Balloonmeeting van Eeklo heeft zaterdagavond aan een zijden draadje gehangen, maar om 21 uur werd toch groen licht gegeven om de ballonnen te laten opstijgen. Er was veel wind, maar zowat de helft van de ballonvaarders nam het risico. Gisterenavond was het weer te slecht en kon er niet gevlogen worden.

Het zomert al weken in het Meetjesland, maar net zaterdagavond hadden de weergoden de airco opgezet. De verfrissing was voor iedereen welgekomen, maar er stond te veel wind voor de ballonvaarders. "De wind moest onder de tien knopen zakken, anders is het opstijgen echt veel te gevaarlijk", legt burgemeester Koen Loete (CD&V+) uit. "Zaterdag om 19 uur was er echt nog veel te veel wind. Maar de voorspellingen leerden ons dat er beterschap in zicht was. We hebben geduld gehad en om 21 uur konden we het licht dan toch op groen zetten. Er zat nog wel wind, maar een geoefend ballonvaarder kon zeker opstijgen. Zowat de helft van de ballonnen is alsnog opgestegen. Veiligheid staat altijd voorop, maar we zijn blij dat we het publiek toch nog een mooi en kleurrijk schouwspel konden aanbieden."





Door de vele wind in de namiddag en de vroege avond, was er zaterdagavond iets minder volk op het terrein dan andere jaren. Omdat de toelating om op te stijgen er maar om 21 uur kwam, waren sommige gezinnen met kleine kinderen ook al weer naar huis. Zondagmorgen konden de dauwvluchten wel vertrekken.





Pure magie

Eén van de mannen op het terrein was Stefaan Verhelst. De man werd geboren in Ursel en heeft zijn hele jeugd in het Meetjesland doorgebracht. De liefde deed hem ondertussen naar de buurt van Kortrijk verhuizen. De Balloonmeeting bestaat 33 jaar en Stefaan Verhelst heeft er daar 32 persoonlijk van meegemaakt. "Eén jaar heb ik de Balloonmeeting moeten missen, omdat we net dat weekend verhuisden", doet Stefaan zijn verhaal. "Maar de Balloonmeeting mag je gewoon nooit missen. Ik weet nog dat ik als kleine jongen in 1986 met mijn fiets vanuit Ursel naar Eeklo kwam om de eerste Balloonmeeting te zien. In die tijd was dat nog een klein event,en kon je gewoon tussen de luchtballonnen lopen. Ik was als jongen altijd al verwonderd door alles wat vliegt. Ik woonde in Ursel en daar had je ook de jaarlijkse vliegmeeting. Maar een luchtballon is voor mij altijd speciaal gebleven. Ik heb zelf ooit mijn theoretisch examen gedaan om met een luchtballon te vliegen. Dat diploma heb ik op zak, maar de praktische proeven heb ik nooit gedaan. Ik heb wel al tientallen keren meegevlogen met een ballon. Pure magie!"





Zaterdagavond moest Stefaan Verhelst wel aan de grond blijven. Zijn piloot besliste om door de vele wind niet te vliegen.