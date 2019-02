Stopt schepen Marc Windey (72) binnen drie jaar? “Wat een komerepraat!” Joeri Seymortier

20 februari 2019

09u56 0 Eeklo Schepen Marc Windey van SMS in Eeklo heeft niet de intentie om binnen drie jaar de fakkel door te geven aan jong talent.

De geruchten over een eventuele schepenwissel haalden zelfs de gemeenteraad. Paul Verstraete (N-VA) wou duidelijkheid. “Wij horen in de wandelgangen dat schepen Windey binnen drie jaar zou vervangen worden door een jonge opvolger”, zegt Paul Verstraete. “Als dat zo is dan moet het stadsbestuur dat weten.”

Marc Windey is vorige maand 72 geworden, maar denkt nog niet aan stoppen. Hij is nu schepen van onder andere Sport en Financiën. Bij het agendapunt op de gemeenteraad zat hij aan zijn stoel genageld. “Wat een komerepraat”, reageert de kersvers schepen. “Ik hoor ook veel in de wandelgangen, maar als de gemeenteraad het forum moet worden om roddels te checken, dan zijn we ver van huis.”