Stoomtrein tuft tot in station Eeklo BOOST VOOR TOERISME, KNELPUNT VOOR HERAANLEG STATIONSBUURT JOERI SEYMORTIER

25 april 2018

02u30 2 Eeklo De treinen van het Stoomcentrum Maldegem moeten binnenkort tot in het station van Eeklo tuffen. Nu rijden ze tot in Balgerhoeke of hooguit tot achter de psychiatrie van Eeklo. "Als we naar het station kunnen rijden, dan kunnen we een pak meer toerisme ontwikkelen in Eeklo en in Maldegem."

Het Stoomcentrum Maldegem onderhandelt om de stoomtrein binnenkort tot in het station van Eeklo te krijgen. "Dat zou een boost geven aan onze toeristische ritten", zegt Koen Goossens van de vzw Stoomcentrum. "We zouden dan met onze toeristische lijn een rechtstreekse aansluiting hebben op de treinen van de NMBS. Toeristen zouden dan vanuit Gent met de trein naar Eeklo kunnen komen, en zouden dan met de stoomtrein kunnen doorrijden naar Maldegem. Op het perron van Eeklo hebben we ook alle faciliteiten om ook mensen met een beperking comfortabel te laten opstappen en afstappen. Als we vandaag al eens doorrijden tot in Eeklo, stopt de trein ter hoogte van de psychiatrie. Maar daar moeten de mensen bijna letterlijk uit de trein springen."





Ook voor Eeklo zijn er voordelen. "Als we kunnen doorrijden tot in Eeklo, zullen de toeristen ook even in het centrum van Eeklo kunnen wandelen, vertoeven, winkelen en de horeca bezoeken. Ook voor Eeklo dus een meerwaarde", zegt Goossens nog.





Schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld) ziet de extra toeristen graag komen. "Dit wordt een extra troef voor onze stad", vindt schepen De Waele. "Samen met de realisatie van een fietspad langs de oude spoorlijn zou dat zeker een meerwaarde zijn. Hoe meer mensen we zonder wagen naar onze stad kunnen lokken, hoe beter. Want mensen die met de stoomtrein naar Eeklo komen, zullen hier wellicht ook wel iets eten en drinken. En dat zijn extra klanten voor onze middenstand."





Fietssnelweg

Burgemeester Koen Loete (CD&V+) zegt dat het Stoomcentrum zeker welkom is in het station van Eeklo, maar klinkt minder euforisch. "Wanneer de stoomtrein op zondag tot in het station van Eeklo rijdt, dan moet ook de Oostveldstraat telkens gekruist worden", zegt burgemeester Loete. "We willen de stationsbuurt en het stationsplein de komende jaren herinrichten. De stoomtrein is nu zeker welkom, maar die mag een grondige aanpak van de stationsbuurt niet in de weg staan. Ik geloof veel meer in de verdere uitbouw van een fietssnelweg langs de oude spoorlijn: van Eeklo, over Maldegem naar Brugge. Het zijn de fietsers die op terrassen gaan zitten om iets te drinken en te eten bij onze horeca. Dat 'zacht toerisme' moeten we nog meer naar Eeklo kunnen halen. Maar ook de bezoekers van het Stoomcentrum Maldegem zijn zeker welkom in onze stad", zegt Loete.