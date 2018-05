Stoet voor '100 Dagen' 09 mei 2018

De straten van Eeklo zullen vandaag, woensdag 9 mei, gekleurd worden door de laatstejaars van de scholen in Eeklo.





De jeugd viert vandaag de traditionele '100 dagen'. Het thema is dit jaar 'Reis door het verleden', omdat het om de laatste lichting gaat die nog in de nineties geboren werd. "De 100-dagenviering begint om 8 uur met een gemeenschappelijk ontbijt in de evenementenhal", zegt schepen van Onderwijs Ann Van den Driessche (CD&V+). "Rond 9 uur vertrekt een optocht met versierde praalwagens aan de achterzijde van het stedelijk sportcomplex. De stoet trekt door de centrumstraten en langs heel wat scholen: het PTI, het Koninklijk Atheneum en Ten Doorn."





Vanavond vindt in het jeugdhuis de 100-dagenfuif 'Back In Time' plaats. Toegang is gratis. De muziek komt van dj Fxder, Bowti en Kenneth. De organisatie van de fuif ligt in handen van het jeugdhuis. Info: www.eeklo.be. (JSA)