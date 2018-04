Sterrenparade strikt The Rubettes, Dave Berry en Boney M. 24 april 2018

02u39 0 Eeklo De vzw Sterrenparade uit Eeklo strikt voor volgend seizoen grote namen. Zo komen The Rubettes, Dave Berry en Boney M. langs.

Sterrenparade organiseert al zeven jaar toegankelijke concerten in cultuurcentrum De Herbakker. Voor het nieuwe seizoen trekken ze alle registers open. "We starten op vrijdag 14 september met The Rubettes", zegt Stefan Vincke. "De mannen hadden wereldhits met 'Sugar Baby Love' en 'Juke Box Live'. In de jaren zeventig hebben ze al eens in zaal Lievens gestaan, op Eeklo Kermis. Nu halen we ze terug. We hebben nog meer kleppers uit de muziekgeschiedenis. Dave Berry komt op vrijdag 12 oktober. Op vrijdag 9 november zetten we The Revue van Boney M. op het podium van De Herbakker. Stuk voor stuk iconen uit de muziekgeschiedenis."





Overnachten

Er zijn ook concerten van Gunther Neefs, Stef Bos, Stan Van Samang, Willy Sommers, Frank Boeijen en Bart Herman. Er zijn tributes aan Elvis, The Cats en Abba. Voor het eerst is er ook komedie, met 'Stilte we draaien' en ook de nieuwe zaalshow van Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht. "We lanceren ook nieuwe arrangementen met mensen die na het concert graag in Eeklo willen blijven overnachten", vult Erik Delagaye aan. "Wie wil kan blijven slapen in Hotel Shamon in Eeklo. Wie zegt dat ze naar Sterrenparade gaat, krijgt een korting op de overnachting."





De abonnementen en kaarten gaan vanaf 1 mei om 9 uur in verkoop. Info: www.vzwsterrenparade.be of 09/336.42.51. (JSA)