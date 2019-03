Steeds meer Eeklonaars in moeilijkheden: 294 gezinnen in schuldbemiddeling Joeri Seymortier

04 maart 2019

16u00 0 Eeklo Het stadsbestuur en het OCMW van Eeklo begeleiden steeds meer gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Er zitten nu al 294 gezinnen in schuldbemiddeling.

Schepen Danny Smessaert (SMS) beseft dat er werk aan de winkel is in zijn stad. “Vandaag zijn er 294 gezinnen die het financieel zo moeilijk hebben, dat ze bij het OCMW in schuldbemiddeling zitten”, zegt Smessaert. “Dat cijfer zit jammer genoeg in stijgende lijn. Ter vergelijking: in 2014 waren er nog 220 dossiers, en nu zitten we bijna aan 300. Het cijfer stabiliseert de laatste twee jaar gelukkig een beetje. Of Eeklo hierin een uitschieter is? Natuurlijk is er veel armoede in onze stad, maar de stijging van het aantal dossiers schuldbemiddeling is iets wat we toch in heel Vlaanderen zien. We gaan proberen om de mensen nog sneller op te sporen, zodat mensen met financiële problemen zo snel mogelijk de stap naar het OCMW zetten. Zo kunnen we er met de juiste begeleiding voor zorgen dat de problemen niet nog groter worden. Vaak gaat het in de probleemdossiers om alleenstaanden. De huishuur en energiefactuur is voor een alleenstaande vaak al een grote hap uit het budget. Bij de minste tegenslag komen die mensen in de schuldenproblematiek. Het wordt ons doel om die mensen nog sneller en beter te begeleiden.”