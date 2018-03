Stadssecretaris aan tafel met koningin MEIKE VAN GREMBERGEN (43) BIJ MARKANTE VROUWEN PROVINCIE JOERI SEYMORTIER

08 maart 2018

02u50 0 Eeklo Stadssecretaris Meike Van Grembergen (43) van Eeklo heeft gisteren koningin Mathilde ontmoet. De koningin wou op de vooravond van de Internationale Vrouwendag spreken met twaalf markante vrouwen uit Oost-Vlaanderen. "Een hele eer", zegt Van Grembergen, die voorzitter van de Oost-Vlaamse gemeentesecretarissen is.

Vandaag is het Internationale Vrouwendag, en dat grijpt koningin Mathilde elk jaar aan om de dag voordien in één van de provincies met sterke vrouwen rond de tafel te gaan zitten. Gisteren werden twaalf Oost-Vlaamse vrouwen uitgenodigd in de ambtswoning van de gouverneur. Onder andere zeilster Evi Van Acker, schoonste boerin Karen Verplancke, lady chef Julie Baeckelandt en professor Chia Longman zaten mee aan tafel.





"Ik was vereerd, maar vooral ook verrast toen ik de uitnodiging kreeg", zegt Meike Van Grembergen. "Als voorzitter van de Oost-Vlaamse beroepsfederatie voor gemeentesecretarissen, mocht ik mee gaan praten over vrouwen en hun carrière. De koningin was echt zeer goed voorbereid en wist perfect wie iedereen was. Het gesprek heeft meer dan een uur geduurd en zij heeft dat gesprek volledig geleid. Een zeer aangename vrouw, met gevoel voor humor. Je voelt echt dat ze veel leert van de vele bezoeken die ze overal in ons land aflegt."





Gevoel voor humor

Meike Van Grembergen is al tien jaar de stadssecretaris van Eeklo, de hoogste functie binnen het stadsbestuur. Sinds vorig jaar is ze ook voorzitter van het Expertisecentrum van de Oost-Vlaamse gemeentesecretarissen. Ze volgde daar secretaris Luc Jolie van Aalter op, die vorig jaar Vlaams voorzitter werd. "Ik heb zelf niet gevraagd om voorzitter te worden, maar toen er opvolging nodig was, wees iedereen naar mij", zegt Van Grembergen.





Steun van thuis

"De gemeentesecretarissen van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten komen één keer per maand samen. We wisselen nieuws uit over nieuwe wetgevingen of methodieken. We leren ook veel van de ervaringen van onze collega's. Of ik mijn handen al niet vol heb met mijn job als stadssecretaris van Eeklo? Zeker wel. Maar in Eeklo heb ik een goed draaiend team en dat maakt dit mogelijk. Ook thuis word ik volop gesteund, want zonder die steun zou het niet lukken."





Burgemeester Koen Loete (CD&V+) werkt elke dag nauw samen met Meike Van Grembergen en begrijpt perfect waarom zij tot het selecte kransje markante vrouwen hoort. "Meike is de belichaming van de nieuwe stijl secretarissen, die vooral stadsmanager zijn", zegt Loete. "Zij zorgt voor de nodige 'girlpower' in onze administratie. Het schoolvoorbeeld hoe je werk en privé als vrouw kan combineren. Ze werkt keihard, maar is ook heel geëngageerd", zegt de burgemeester nog.