Stadslijst SMS wisselt kopstukken NIET MARC WINDEY (71), MAAR LUC VANDEVELDE (49) IS LIJSTTREKKER JOERI SEYMORTIER

29 januari 2018

02u35 0 Eeklo De stadslijst SMS uit Eeklo, in de verkiezingsstrijd één van de grootste uitdagers van burgemeester Koen Loete (CD&V+), wisselt haar kopstukken. Niet Marc Windey, maar wel Luc Vandevelde wordt lijsttrekker. Windey verhuist naar onderaan de lijst, maar is een tandem met de lijsttrekker. Dat Vandevelde kandidaat-burgemeester zou zijn, wil hij niet gehoord hebben. "Respectloos naar de kiezer toe."

De stadslijst SMS werd in de zomer van 2012 geboren, op amper drie maanden voor de verkiezingen. Vanuit het niets haalde de lijst met eremagistraat en voormalig CVP-schepen Marc Windey 15,8 procent van de stemmen en vier zetels binnen. SMS kwam in de oppositie terecht en speelde die rol de voorbije vijf jaar keihard. Voor de komende zes jaar is de ambitie duidelijk: SMS wil de stad mee besturen en ziet in zijn stoutste dromen het aantal zetels verdubbeld. Een eerste zet is alvast het wisselen van de kopstukken: op 14 oktober wordt Luc Vandevelde lijsttrekker en Marc Windey lijstduwer.





"Er zijn verschillende redenen voor deze beslissing", legt Marc Windey (71) uit. "We willen SMS in eerste instantie verankeren voor de toekomst. SMS wordt een partij voor altijd en dat doe je dan beter met een iets jongere lijsttrekker. We willen ook groeien en samen met andere partijen in de meerderheid geraken. Dat ik vorige keer lijsttrekker was en nu lijstduwer, wil niet zeggen dat ik geen ambitie meer heb. Ja, ik ben 71 jaar oud, maar als ik gezond mag blijven, doe ik ook na 14 oktober graag nog verder aan politiek. Ik ben bereid verantwoordelijkheden op te nemen."





Luc Vandevelde (49), in een vorig leven ooit nog schepen voor Open Vld in de stad, ziet zijn nieuwe taak als lijsttrekker zitten. Dat binnen de partij veel discussie geweest is over wie op één zou staan, wordt tegengesproken. "Wij zijn één ploeg en trekken ook als één ploeg naar de kiezer", zegt Vandevelde, in het dagelijks leven thuisverpleegkundige en zaakvoerder van een dienst met zeven personeelsleden. "Marc Windey en ik blijven de twee boegbeelden en zullen als tandem blijven werken. Dat ik ook kandidaat-burgemeester voor Eeklo ben? Dat zal ik nooit uitspreken. Wij vinden zo'n uitspraken respectloos naar de kiezer toe. Het is de kiezer die de kaarten op 14 oktober mag schudden. In Eeklo zullen er minstens twee en wellicht drie partijen nodig zijn om een meerderheid te vormen. Welke dat worden en welke partij daar de grootste van zal zijn, weet vandaag nog niemand."





Over eventuele nieuwe namen op de lijst, blijft het bestuur geheimzinnig. Er liggen al twee kleppers op de loer. Gewezen OCMW-voorzitter Danny Smessaert wil niet meer op de lijst van CD&V+ staan en zoekt een nieuw onderkomen. Ook Michel De Sutter die in 2012 nog lijsttrekker was voor N-VA zetelt momenteel als onafhankelijke. "Met die twee mensen is er nog geen akkoord. Maar heel duidelijk: ze zijn meer dan welkom bij SMS."





Spannend

Spannend wordt het in Eeklo sowieso. De CD&V+ van burgemeester Loete haalde vorige keer 31,3 procent van de stemmen, maar verliest nu al minstens drie kleppers. N-VA haalde 20,4 procent, maar is kopman Michel De Sutter kwijt. SMS stond op drie met 15,8 procent, net gevolgd door het kartel Groen/sp.a met 14,9 procent. Die twee partijen komen nu wel elk apart op. Open Vld haalde 10,5 procent, maar zit nu ook vol ambitie. Vlaams Belang haalde vorige keer nog 7,1 procent, maar is vandaag op sterven na dood in Eeklo. Wat het op 14 oktober in Eeklo wordt, kan echt niemand voorspellen.