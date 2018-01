Stad zoekt Artistiek Ambassadeur 02u46 0 Eeklo De stad Eeklo gaat op zoek naar een Artistiek Ambassadeur. Uit een lange lijst voorstellen werden drie superkandidaten genomineerd.

Johan Stollz, Edward De Geest en Bart Spanhove zijn de drie genomineerden voor de allereerste titel van Artistiek Ambassadeur van de stad Eeklo. Die titel wordt op zondag 14 januari uitgereikt tijdens een gala. De nieuwe prijs is door de Adviesraad voor Cultuur (ARC) in het leven geroepen om pure artistieke prestaties in de kijker te zetten. "In een eerste stemronde kon de bevolking van Eeklo kandidaten naar voren brengen", zegt schepen Rita De Coninck (CD&V+). "Uit deze stemronde zijn negen kandidaten geselecteerd. De ARC heeft daaruit drie kandidaten genomineerd en hun favoriete kandidaat aangeduid: Johan Stollz, Edward De Geest en Bart Spanhove."





De inwoners van Eeklo konden tot het einde van vorig jaar stemmen op hun favoriete kandidaat. Je kan er op de uitreiking van volgende zondag ook zelf bij zijn. Surf naar www.eeklo.be/artistiekambassadeur of spring binnen in het Stip, Molenstraat 36 in Eeklo. (JSA)