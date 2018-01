Stad wuift twee personeelsleden uit 02u34 0 Foto Michel Moens

Eeklo heeft twee trouwe personeelsleden feestelijk uitgewuifd: Laurine Lehoucq en Daniël Van de Velde. Laurine kwam in juli 1970 in dienst bij de stad Eeklo, toen als tijdelijk administratief medewerker. Daniël Van de Velde kwam in 2001 in dienst. Eerst als technisch assistent en later als assistent op de stedelijke begraafplaats.





(JSA)