Stad wil paars kleuren tegen homofobie 11 april 2018

Eeklo wil dit jaar als hoofdstad van het Meetjesland alle registers opentrekken in de strijd tegen homofobie. Op donderdag 17 mei, de internationale dag tegen homofobie en transfobie, wil de stad zoveel mogelijk paars kleuren. "We zetten onze schouders mee onder een actie van de vzw Joen", zegt schepen van Diversiteit Danny Smessaert (CD&V+). "Alle leerlingen van de secundaire scholen zal gevraagd worden om die dag iets paars te dragen, uit respect voor holebi's en transgenders. We gaan als stad ook paarse armbandjes ter beschikking stellen, die die dag gedragen kunnen worden. Voor de scholen wordt ook educatief materiaal ter beschikking gesteld omtrent het thema van homofobie." (JSA)