Stad wil inwoners op fiets voor afstanden tot 15 kilometer 25 april 2018

Eeklo wil als stad werken aan een beter klimaat. Maandag keurde de gemeenteraad het actieplan goed. Dat werd samengesteld door experten en door participatie van maar liefst duizend inwoners. "Onze burgers hebben ons gevraagd om in de plaats van 40 procent minder CO2 de lat op een reductie van 63 procent te leggen", zegt schepen Bob D'haeseleer (Groen). "Dat is nodig, want de toekomst is onzeker. Het uitrollen van een warmtenet in onze stad kan met een potentiële besparing van 30.000 ton CO2 een enorme stap betekenen voor onze ambities."





Hilde Lampaert (N-VA) noemt het een mooi plan, maar wijst erop dat je inwoners tot niets kan verplichten. "Er zijn nu ook geen sancties aangekoppeld", zegt Lampaert. "In het plan staat dat 85 procent van de huishoudens tegen 2030 moeten beschikken over muur-en dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en hoogrendementsketels. Er moeten ook 35 procent minder autokilometers gereden worden, onder andere door de verplaatsingen van minder dan 8 kilometer met de fiets te doen en verplaatsingen minder dan 15 kilometer met de elektrische fiets te doen."





Open Vld zegt zelf de scherpe kantjes uit het plan gehaald te hebben. "Er was sprake van een wegentaks om door Eeklo te rijden. Gelukkig heeft dat het niet gehaald", klinkt het. (JSA)