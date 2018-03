Stad telt 751 niet-Belgen 28 maart 2018

Eeklo heeft 751 niet-Belgen in de stad wonen. Best een groot aantal op een bevolking van nog geen 21.000 inwoners. Er zijn 573 EU-burgers, en 178 inwoners die van buiten Europa komen. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zalde stad de EU-burgers aanschrijven om hen warm te maken om deel te nemen aan de stembusgang. Daarvoor moeten ze op voorhand inschrijven. "We hebben een pak niet-Belgen in onze stad", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Vroeger waren de Nederlanders in de meerderheid, nu voeren landen zoals Polen en Roemenië de top aan." (JSA)