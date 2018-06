Stad pakt asbest openbare gebouwen aan 06 juni 2018

02u52 0

De stad Eeklo heeft elk van de 38 openbare gebouwen in de stad gescreend op de aanwezigheid van asbest. Nu wordt een stappenplan opgemaakt om de problemen aan te pakken. Hilde Lampaert (N-VA) vraagt naar een stand van zaken. "Er is nu een rapport over de screening van elk van de 38 openbare gebouwen in Eeklo", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Onder andere op de zolder van het politiegebouw en in het voetbalstadion werd asbest gevonden. We gaan dat de komende maanden en jaren systematisch aanpakken, met voorrang aan plaatsen waar veel mensen samen komen. Rechtstreekse gevaren zijn er momenteel niet. Als die er zouden zijn, grijpen we vanzelfsprekend meteen in." (JSA)